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Леся Нікітюк шокувала спільними фото з Холостяком Михайлом Заливакою
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Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк з'явилася в компанії головного героя телепроєкту Холостяк-11 Михайла Заливака. Фоловери у захваті від знімка!
Знаменитість оприлюднила публікацію з фотографіями в інстаграмі. Судячи з вказаної геолокації, Заливако з Нікітюк зустрілися в одному зі столичних гольф-клубів.
І ще: Холостяк 11 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
"Розочка від холостяка – це всього лише запрошення на побачення. Келих ігристого – це назавжди", – написала Нікітюк в підпису. У коментарях фани почали обговорювати нові знімки, називаючи телеведучу і Заливако гарною парою:
"Красива пара могла б бути", "Як же ви підходите один одному", "Я бачу ти прийняла його троянду", "Підкорила холостяка з першого погляду", "Класна пара", "Яка пара!", – пишуть в мережі. Нагадаємо, вже в цю п'ятницю, 21 травня відбудеться фінал 11 сезону шоу Холостяк, в якому Михайло Заливако зробить свій вибір і вручить обручку одній з трьох фіналісток.
Гортайте галерею:
Це цікаво: Перед самим фіналом: на Холостяк-11 повернулася ексучасниця шоу
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