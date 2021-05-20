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Леся Нікітюк шокувала спільними фото з Холостяком Михайлом Заливакою

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Леся Нікітюк і Михайло Заливако - фото 1
Леся Нікітюк і Михайло Заливако / instagram

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк з'явилася в компанії головного героя телепроєкту Холостяк-11 Михайла Заливака. Фоловери у захваті від знімка!

Знаменитість оприлюднила публікацію з фотографіями в інстаграмі. Судячи з вказаної геолокації, Заливако з Нікітюк зустрілися в одному зі столичних гольф-клубів.

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"Розочка від холостяка це всього лише запрошення на побачення. Келих ігристого це назавжди", – написала Нікітюк в підпису. У коментарях фани почали обговорювати нові знімки, називаючи телеведучу і Заливако гарною парою:

"Красива пара могла б бути", "Як же ви підходите один одному", "Я бачу ти прийняла його троянду", "Підкорила холостяка з першого погляду", "Класна пара", "Яка пара!", – пишуть в мережі. Нагадаємо, вже в цю п'ятницю, 21 травня відбудеться фінал 11 сезону шоу Холостяк, в якому Михайло Заливако зробить свій вибір і вручить обручку одній з трьох фіналісток.

Гортайте галерею:

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