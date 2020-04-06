Сексуальна Надя Мейхер спокусила ідеальними формами

Гаряча екссолістка групи ВІА Гра Надя Мейхер пригадала свій літературний шедевр десятирічної давності. Фанати залишилися у захваті.

Популярна українська співачка Надія Мейхер, яка починала кар'єру у групі ВІА Гра і знялася в декількох фільмах, часто радує публіку яскравими постами у своєму Instagram.

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Так, зірка опублікувала у соцмережі свій шедевр, якому вже 10 років, а до вірша прикріпила чорно-біле фото в дуже пікантному образі.

На чорно-білому фото Мейхер позує в розкішному чорному платті, декорованому паєтками, яке красиво підкреслило пишне декольте і оголило тендітні плечі. Її волосся розпущене і трохи скуйовджене, а на обличчі легкий макіяж.

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