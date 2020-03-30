Екс ВІА Гра звела з розуму мережу еротичним фото

Популярна співачка Альбіна Джанабаєва показала заворожуюче фото в образі спокусниці. Шанувальни у захваті.

Зіркова красуня показала звабливе фото, на якому виглядає дуже молодо і свіжо, а в підписі до нього поділилася своїми роздумами.

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Як видно, перед камерою Альбіна позує, лежачи на ліжку. На ній світла шовкова комбінація з мереживною оборкою, поверх якої вона накинула теплу сіру кофту. цей наряд красиво підкреслив декольте і оголив тендітні плечі. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий вечірній макіяж.

У підписі до фото вона написала: "Instagram в рівній мірі і прочиняє завісу, і вводить в оману...". Шанувальники в захваті від нового образу красуні, її засипають компліментами в коментарях до фото.

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