Сексуальна Надя Дорофєєва розбурхала мережу гарячим фото у крихітному бікіні

Зваблива українська співачка Надя Дорофєєва відправилася погрітися на сонечку у спекотну Мексику. У відпустці зірка не упускає можливості показати ефектні купальники та похизуватися сексуальною фігурою.

Відпочиває Надя Дорофєєва у Мексиці вперше, а поїхала вона туди разом з чоловіком Володимиром Дантесом. Окрім знімків з прогулянок по знакових місцях, красуня не забуває радувати підписників гарячими кадрами у спокусливих нарядах.

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На цей раз артистка показала в Instagram сексуальне фото у купальнику. Позує вона на сходах у яскраво-червоному бікіні, на голові – блідо-рожева бейсболка. Зірка продемонструвала стрункі форми та плоский животик, а також нескінченні ноги, що стали предметом обговорення її фанів у коментарях.

"Ловлю останні промені", – підписала фото Надя, натякнувши, що насолоджується фінальними днями у Мексиці.

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