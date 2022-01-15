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Надя Дорофєєва показала, як відпочиває у компанії російських блогерів

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка зараз разом з чоловіком Володимиром Дантесом відпочиває у Мексиці, показала нові фото і відео з відпустки.

Надя зустрілася з російськими блогерами Анастасією Івлєєвою та Ельдаром Джараховим у ресторані та станцювала тверк. Знаменитість буквально застрибнула на крісло і кинулася в танець.

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"Ну нарешті", написала Дорофєєва у своїй історії. Також вона зробила репост історії Івлєєвої. На відео зірки танцюють, веселяться, п'ють коктейлі, їдять суші та запалюють свічки-феєрверки.

Крім того, артистка вийшла в сторіс і розповіла, що гуляючи пляжем, її чоловіка Володимира Дантеса переплутали з вокалістом гурту Maneskin.

Надя Дорофєєва показала, як відпочиває у компанії російських блогерів - фото 492219

Надя Дорофєєва показала, як відпочиває у компанії російських блогерів - фото 492220

Надя Дорофєєва показала, як відпочиває у компанії російських блогерів - фото 492221

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