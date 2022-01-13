Настя Каменських звабливо станцювала на пляжі в Мексиці: відео

Співачка Настя Каменських показала нові фото і відео, зроблені під час відпочинку у Мексиці зі своїм коханим Потапом. Фоловери у захваті від спекотної красуні!

На фото вона позує у чорній сукні з мотузок, яка ледве прикриває її оголене тіло. І якщо на знімку видно, що співачка одягла верх від купальника, то трусиків під сукнею зовсім не видно.

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"Сексуальна леді", "Ефектно", "Потапу дуже пощастило", – пишуть шанувальники.

У сторіс Настя опублікувала відео зі свого TikTok, в якому танцює на пляжі у красивому жіночому вбранні, демонструючи підтягнуту фігуру.

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