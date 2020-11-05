Сексуальна Моніка Белуччі вразила новими фото

Неперевершена актриса Моніка Белуччі поділилася зі своїми Instagram-фоловерами свіженькими фото з фотосесії для журналу Vogue.

Фотосесія пройшла в одній з художніх галерей Флоренції. Жінка з'явилася в елегантному образі. Стриманий макіяж, ідеально укладене волосся. Її тіло прикрасило чорне плаття з декольте. А її руки тримають руки молодого манекенника Емануеле Де Лоренцо. За задумом фотографа, юнак хоче поцілувати розкішну актрису.

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Фотосесію провів Себастьян Фаен, який співпрацює з низкою модних журналів, таких як Harper's Bazaar, V Magazine і Vogue. Ці фотографії прикрасили листопадовий номер італійського Vogue.

Фанати Моніки в захваті від образу, в який вона перевтілилася. Чоловіки коментують, що самі охоче позували б на місці молодого манекенника, і трохи заздрять хлопцеві. Зараз Моніці Белуччі 56 років. За спиною у жінки більше 50 успішних фільмів, в яких вона знімалася, і безліч кінонагород.

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