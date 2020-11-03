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Jerry Heil зізналася, чому поголилася налисо
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Кілька днів тому українська виконавиця Jerry Heil шокувала шанувальників, опублікувавши на своїй сторінці в соціальних мережах фотографію з новою зачіскою.
Так, знаменитість повністю поголилася налисо, виклавши в мережу відповідне відео. Фанати не зовсім зрозуміли, чому дівчина зважилася на сміливий вчинок. І відповідь виявилася доволі простою: заради такої бурхливої реакції.
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Таким от незвичайним способом співачка захотіла перевірити, скільки негативу вона почує на свою адресу, якщо здійснить задумане.
"Мій соціальний експеримент вдався! +60 000 переглядів в сторіс, більшість репостів з яких це" подивися, що ця дура зробила". Вони не терплять безладу в чужому житті. Вони точно знають, як правильно жити твоє життя. Вони хейтять тебе з усією своєю пристрастю і любов'ю, і будь упевнений, на них можна покластися, тому що вони завжди будуть поруч", – написала зірка у своєму Instagram.
Jerry не стала приховувати, що її пошта досі поповнюється критикою фанатів про те, яку ж помилку вона зробила. Вона навіть зізналася, що фоловери писали її мамі, кажучи про те, що їм соромно за необдуманий вчинок свого кумира.
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