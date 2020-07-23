Модель Victoria's Secret зачарувала пікантним відео на пляжі (18+)

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Жозефін Скрівер у купальнику - фото 1
Жозефін Скрівер у купальнику

Популярна модель Жозефін Скрівер поділилась кадрами зі зйомок у купальниках, які викликали справжній шквал коментарів серед фанатів. Тут спекотно!

27-річна топ-модель з Данії Жозефін Скрівер підкорює серця прихильників не тільки з подіумів, а й на своєму акаунті Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів осіб. Там дівчина з розкішною усмішкою та не менш розкішною фігурою ділиться кадрами зі своїх буднів, а також промо з фотосесій.

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Нещодавно Жозефін стала зіркою нового номера журналу Sports Illustrated Swimsuit, для якого позувала у яскравих бікіні. Звісно ж, не обійшлось і без відео залаштунків фотосесії, на якому Скрівер лише підтвердила, що чудово виглядає і без фотошопу. За короткий час ролик зібрав понад пів мільйона переглядів.

Також модель опублікувала і серію готових фото, які вже з'явились у Sports Illustrated.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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