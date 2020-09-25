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Коронавірус Карантин 1 вересня

Ефектна Наомі Кемпбелл підкорила мережу архівним знімком у білизні

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Наомі Кемпбелл - фото 1
Наомі Кемпбелл / instagram

Легендарна британська супермодель Наомі Кемпбелл завела своїх підписників в Instagram спокусливим знімком. Зірка опублікувала архівне чорно-біле фото у білизні, яке уже оцінили шанувальники.

50-річна легенда світової індустрії моди Наомі Кемпбелл показала знімок, на якому позує в гримерці в чорній спідній білизні. Зірка 90-х стоїть спиною до фотографа, при цьому на голові у красуні зав'язаний рушник. У підписі до архівного кадру Кемпбелл процитувала знаменитого фотографа Стівена Мейзела.

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"Настрій: я прокинувся сьогодні вранці порожній, нічого не знаючи. Розмірковуючи про всі ці минулі десятиліття, задаючись питанням, чи просунулися ми вперед у суспільстві або в житті? Що ж, ми збираємося повстати, як ніколи раніше, тому що карма завжди повертається. Я збираюся залишатися в свідомості і вірити, що ми не дозволимо нікому і нічому змінити те, як ми себе почуваємо, і ми будемо позитивними в наших діях. І світ знову буде процвітати з рівністю. І ця надія стане реальністю", – написала модель.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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