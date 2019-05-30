Сексуальна й небезпечна: Кара Делевінь знялась у рекламі Balmain

Модель і актриса Кара Делевінь розробила капсульну колекцію сумок для французького бренду Balmain, а також знялась у рекламній кампанії. Виглядає вона просто приголомшливо!

Результатом колаборації Кари Делевінь та Balmain стали три сумки з чорної шкіри.

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Моделі Romeo, Twist і BBag прикрашені фірмовою монограмою бренду, а також золотистими металевими деталями у вигляді шипів і карабінів.

Сумки трансформуються з вечірніх у повсякденні за допомогою знімних додаткових елементів. Основою для дизайну сумок став власний стиль Кари, а також її уявлення про моду.

Сумка – це дуже особистий аксесуар. Ви повинні розуміти ритм життя жінки, щоб зробити для неї сумку, – коментує співпрацю Олів'є Рустам.

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