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Сексуальна й небезпечна: Кара Делевінь знялась у рекламі Balmain

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Також Кара Делевінь розробила дизайн сумок - фото 1
Також Кара Делевінь розробила дизайн сумок / https://maximum.fm

Модель і актриса Кара Делевінь розробила капсульну колекцію сумок для французького бренду Balmain, а також знялась у рекламній кампанії. Виглядає вона просто приголомшливо!

Результатом колаборації Кари Делевінь та Balmain стали три сумки з чорної шкіри.

І ще: Так виглядає модель з найтемнішою шкірою

Моделі Romeo, Twist і BBag прикрашені фірмовою монограмою бренду, а також золотистими металевими деталями у вигляді шипів і карабінів.

Сексуальна й небезпечна: Кара Делевінь знялась у рекламі Balmain - фото 330889
Сексуальна й небезпечна: Кара Делевінь знялась у рекламі Balmain - фото 330892

Сумки трансформуються з вечірніх у повсякденні за допомогою знімних додаткових елементів. Основою для дизайну сумок став власний стиль Кари, а також її уявлення про моду.

Сумка – це дуже особистий аксесуар. Ви повинні розуміти ритм життя жінки, щоб зробити для неї сумку, – коментує співпрацю Олів'є Рустам.

Сексуальна й небезпечна: Кара Делевінь знялась у рекламі Balmain - фото 330890
Сексуальна й небезпечна: Кара Делевінь знялась у рекламі Balmain - фото 330891
Сексуальна й небезпечна: Кара Делевінь знялась у рекламі Balmain - фото 330893

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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