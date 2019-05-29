Наче справжня людина: у Японії створили віртуальну модель

Віртуальна модель Імма, створена японською компанією ModelingCafe, з'явилася у рекламі косметики Kate разом зі справжніми дівчатами.

На знімках для журналу i-D Імму помістили поряд з моделями Мейбі і Ар'єю. Для промальовування деталей зовнішності ModelingCafe найняла винятково жінок-дизайнерів.

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Журнал i-D не обмежився фотографіями Імми і взяв у неї інтерв'ю. У ньому вона розповіла про переваги в макіяжі та музиці – улюбленою виконавицею віртуальної моделі виявилася Бьорк.

Зараз на Instagram-акаунт Імми підписані 63 тисячі користувачів мережі. Її творці кажуть, що хочуть зберегти невимушену атмосферу знімків звичайної дівчини з соціальних мереж, а не супермоделі. Проте компанія займається пошуком брендів одягу, готових співпрацювати з Іммою у своїх проектах.

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