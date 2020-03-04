На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сексуальна і завжди юна: Даутцен Крус на пляжі розбурхала фанів
-
- 26
Знаменита супермодель Даутцен Крус має власні секрети вічної юності та розкішної фігури, адже білявка неймовірно виглядає навіть за незначної кількості одягу та без макіяжу. Сонячний кадр з Мексики це тільки підтверджує!
34-річна нідерландська супермодель та ангел Victoria's Secret Даутцен Крус завжди відзначалась доволі стриманою поведінкою, однак нещодавно вона опинилась у центрі уваги мережі через гарячі фото майже без одягу. Красуня поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї більш як 6 мільйонів підписників, пікантними голими фото. Білявка побувала у сонячні та теплій Мексиці, звідки не могла не поділитись таким же спекотним знімком.
І ще: Ідеал жінки: Кендалл Дженнер показала свою реальну фігуру (фото 18+)
"У мене фантастична робота, яка веде мене до найкрасивіших місць світу, як Мексика на цьому фото... Але це не означає, що я не сумую за своєю родиною, коли далеко від домівки", – поділилась Даутцен під сонячним фото на побережжі. Модель також додала, що вже зняла емоційний влог про свою подорож. А фанати вже можуть оцінити розкішну фігуру Крус, яка не збирається поступатись місцем юним манекенницям.
Читайте також: Фітнес-блогерка в непомітному бікіні розбурхала мережу: гаряче відео (18+)
-
20:18Учені розповіли, чому корисно їсти по графіку
-
20:06Кабінет Міністрів України: відомий склад нового уряду Шмигаля
-
19:55Часниковий хліб зі спагеті вразив Reddit і всі хочуть його з'їсти (фото)
-
19:42Британці створили крутий суперкар, який важить усього 570 кілограмів
-
19:26Чи справді вода з лимоном така корисна
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:14Блогери перевірили ремонтопридатність LG V60 ThinQ
-
18:53Сексуальна і завжди юна: Даутцен Крус на пляжі розбурхала фанів
-
18:47Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
18:37Дожилися: цей тип людей не вміє навіть поміняти лампочку
-
18:18Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України: біографія і факти
-
18:14Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China
-
18:00Гороскоп на 5 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Британець бореться з расизмом котиками: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:42Сексологи пояснили, чому не слід надто захоплюватися порно
-
17:25Ці знаки Зодіаку попрощаються з проблемами у березні
-
17:14Представлено ексклюзивний Aston Martin V12 Speedster: кількість авто обмежена
-
17:05Jerry Heil пояснила свою підтримку представників Росії на Євробаченні 2020
-
16:56Підключені: трейлер нового мультику від творців Гравіті Фолз
-
16:43Black Shark 3 та 3 Pro: ігрові смартфони, які вразять навіть затятих гіків
-
16:27Українка Ольга Харлан "стала" лялькою Barbie: фотофакт
-
16:13Коронавірус став причиною шаленої популярності цієї книжки у Франції
-
16:00Невмирущі хіти Володимира Івасюка, які Україна співає досі
-
15:52Науковці розповіли, про що свідчить сонливість протягом дня
-
18:47Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Невмирущі хіти Володимира Івасюка, які Україна співає досі
-
14:0510 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
-
11:43Супрун спростувала фейкові методи боротьби з коронавірусом: не ведіться на це
-
07:14Погода в Україні 4 березня: від потепління до дощів
- 03 березня
-
20:05Коронавірус в Україні: як у мережі реагують на ситуацію
-
17:21Якщо жінка пише такі СМС, вона закохана у вас по вуха
-
14:13Як правильно користуватись антисептиком: інструкція, яка вас здивує
-
11:29Коронавірус в Україні: стало відомо про перший випадок захворювання
-
10:50Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону
-
07:17Погода в Україні 3 березня: весняне тепло і дощі
- 02 березня
-
21:4410 гарячих порад, які допоможуть отримати максимум задоволення від сексу
-
19:455 ознак того, що ваші тренування недостатньо ефективні
-
16:14Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
-
14:00Меню на Великий піст 2020: рецепти пісних страв, які можна їсти
-
12:14ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
-
09:17Голос країни 10 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:14Лікарі пояснили, чому не варто пити чай з лимоном
- 01 березня
-
19:19Фрази, які розумні люди ніколи не говорять
-
18:00Дівчина тижня: гаряча танцівниця тверку, Джен Соул, яка обожнює оголювати сідниці (18+)
-
15:47Головна незаймана України: Jerry Heil зробила відверту заяву
-
12:13Як провести вихідні з користю, не витративши жодної копійки
-
10:18Дієтологи назвали 5 дієвих способів побороти переїдання
-
08:15Погода в Україні 1 березня: у яких областях дощитиме
- 29 лютого
-
21:22Ти ж леді: відверті фото учасниці шоу Від пацанки до панянки обурили користувачів мережі