Сексуальна і завжди юна: Даутцен Крус на пляжі розбурхала фанів

Знаменита супермодель Даутцен Крус має власні секрети вічної юності та розкішної фігури, адже білявка неймовірно виглядає навіть за незначної кількості одягу та без макіяжу. Сонячний кадр з Мексики це тільки підтверджує!

34-річна нідерландська супермодель та ангел Victoria's Secret Даутцен Крус завжди відзначалась доволі стриманою поведінкою, однак нещодавно вона опинилась у центрі уваги мережі через гарячі фото майже без одягу. Красуня поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї більш як 6 мільйонів підписників, пікантними голими фото. Білявка побувала у сонячні та теплій Мексиці, звідки не могла не поділитись таким же спекотним знімком.

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"У мене фантастична робота, яка веде мене до найкрасивіших місць світу, як Мексика на цьому фото... Але це не означає, що я не сумую за своєю родиною, коли далеко від домівки", – поділилась Даутцен під сонячним фото на побережжі. Модель також додала, що вже зняла емоційний влог про свою подорож. А фанати вже можуть оцінити розкішну фігуру Крус, яка не збирається поступатись місцем юним манекенницям.

instagram.com/doutzen

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