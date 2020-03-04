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Сексуальна і завжди юна: Даутцен Крус на пляжі розбурхала фанів

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Даутцен Круз показала струнку фігуру - фото 1
Даутцен Круз показала струнку фігуру / instagram.com/doutzen

Знаменита супермодель Даутцен Крус має власні секрети вічної юності та розкішної фігури, адже білявка неймовірно виглядає навіть за незначної кількості одягу та без макіяжу. Сонячний кадр з Мексики це тільки підтверджує!

34-річна нідерландська супермодель та ангел Victoria's Secret Даутцен Крус завжди відзначалась доволі стриманою поведінкою, однак нещодавно вона опинилась у центрі уваги мережі через гарячі фото майже без одягу. Красуня поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї більш як 6 мільйонів підписників, пікантними голими фото. Білявка побувала у сонячні та теплій Мексиці, звідки не могла не поділитись таким же спекотним знімком.

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"У мене фантастична робота, яка веде мене до найкрасивіших місць світу, як Мексика на цьому фото... Але це не означає, що я не сумую за своєю родиною, коли далеко від домівки", – поділилась Даутцен під сонячним фото на побережжі. Модель також додала, що вже зняла емоційний влог про свою подорож. А фанати вже можуть оцінити розкішну фігуру Крус, яка не збирається поступатись місцем юним манекенницям.

instagram.com/doutzen - фото 390087
instagram.com/doutzen

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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