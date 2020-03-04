Фітнес-блогерка в непомітному бікіні розбурхала мережу: гаряче відео (18+)

Популярна в мережі фітоняшка Теммі Хемброу не припиняє тішити прихильників звабливими кадрами, а недавнє відео білявки у крихітному купальнику отримав понад

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно дівчина вирішила ще раз підкреслити, що не у захваті від фотошопу, тож не "домальовує собі форми". Відтак, Теммі опублікувала звабливе відео у ледь помітному купальнику, на якому хизується фігурою з різних ракурсів. За короткий час ролик зібрав понад мільйон переглядів та більше як дві тисячі коментарів з компліментами.

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