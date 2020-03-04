Ідеал жінки: Кендалл Дженнер показала свою реальну фігуру (фото 18+)

Популярна модель Кендалл Дженнер похизувалась ідеальним бікіні і не менш ідеальними формами. Дівчина виглядає розкішно цілий рік і точно готова до літа!

24-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер може позмагатись зі своєю сестрою Кім у екстравагантних фотосесіях. До того ж, дівчина активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 123 мільйони осіб. Там модель ділиться кадрами своїх буднів та демонструє чудове почуття гумору.

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Нещодавно Кендалл поділилась гарячими фото у крихітному бікіні, яке дуже припало до душі не лише їй, а й шанувальникам. Важко не помітити струнку фігуру зірки, яку вже встигли назвати ідеалом.

Джерело фото: instagram.com/kendalljenner

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