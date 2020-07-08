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Сексуальна Хейлі Бібер забула про спіднє на нових фото

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Хейлі Бібер показала ефектні форми - фото 1
Хейлі Бібер показала ефектні форми / instagram.com/haileybieber

Відома модель Хейлі Бібер завжди чудово виглядає, а спекотний сезон лише змушує її частіше приміряти ефектні образи, і новенькі фото це підтверджують!

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою, а також над сторінкою в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 26 мільйонів користувачів. Зараз племінниця знаменитого актора Алека Болдвіна проводить максимум свого часу з коханим, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

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Нещодавно Хейлі поділилась серією пляжних фото, на яких позує в обтислій пісочній сукні з ефектними вирізами, а також зовсім без спіднього. Важко не помітити ефектну фігуру моделі!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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