Сексуальна Хейлі Бібер забула про спіднє на нових фото

Відома модель Хейлі Бібер завжди чудово виглядає, а спекотний сезон лише змушує її частіше приміряти ефектні образи, і новенькі фото це підтверджують!

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою, а також над сторінкою в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 26 мільйонів користувачів. Зараз племінниця знаменитого актора Алека Болдвіна проводить максимум свого часу з коханим, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

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Нещодавно Хейлі поділилась серією пляжних фото, на яких позує в обтислій пісочній сукні з ефектними вирізами, а також зовсім без спіднього. Важко не помітити ефектну фігуру моделі!

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