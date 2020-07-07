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53-річна Холлі Беррі захопила новими фото на пляжі

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Холлі Беррі виглядає розкішно - фото 1
Холлі Беррі виглядає розкішно / instagram.com/halleberry

Відома акторка Холлі Беррі продовжує дивувати фанатів своїм молодим та розкішним виглядом. Зірка активно тренується і справді може похвалитись крутим результатом!

53-річна американська акторка Холлі Беррі активно працює над собою та веде доволі чесний профіль в соцмережі Instagram. Там жінка ділиться порадами, реальними фото та мотивує фанатів, тому не дивно, що за нею стежать понад 6 мільйонів користувачів.

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Хоч Холлі і не вважає свою роль Жінки-кішки видатною у кар'єрі, але, дивлячись на її нові фото, можна впевнено заявити, що ця красуня могла б з легкістю знову приміряти обтислий костюм. Не дарма Беррі постійно працює над своєю формою, адже виглядає удвічі молодшою!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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