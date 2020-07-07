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Дженніфер Лопес вразила спортивною фігурою у крихітних шортах

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Дженніфер Лопес знову похизувалася ідеальними формами і життєрадісним настроєм. 50-річна співачка разом з чоловіком і сім'єю влаштувала домашні ігри. Алекс Родрігес показав сімейні розваги на веселому відео.

У ролику видно, як дружна сім'я грає в бейсбол, п'є прохолодні напої, а також просто веселиться, слухаючи невгамовного Алекса. Не менш ефектно в ньому виглядала й сама Дженніфер, яка показала небувалу спритність і свою розкішну форму.

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Співачка одягла на пікнік джинсові короткі шорти і світлу сорочку. Стрункі ноги і засмагла шкіра зірки змусили шанувальників навіть на сторінці в Алекса писати компліменти Дженніфер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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