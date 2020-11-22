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Дівчина тижня: розкута екзотична модель Жизель Олівейра, яка підкорює серця гарячими фото
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Жизель Олівейра, – 27-річна зваблива модель з Бразилії, спокушає своїми відвертими кадрами.
Цієї неділі зробить твій вечір кращим знайомство з черговою популярною красунею. 27-річна бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своїй сторінці в Instagram. Там за гарячою зіркою стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує відверті фото.
Тут спокусливо: Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
Вік: 27 років;
Рідне місто: Віла-Велья (Бразилія);
Зріст: 176 см
Параметри: 79-61-89 см.
Дівчина народилася у невеликому портовому бразильському містечку у 1993 році. Красуня почала свою кар'єру моделі за дивним збігом обставин. У Жизель був дядько, який займався розробкою весільних суконь. Іншими словами, був маловідомим місцевим кутюр'є.
І уже у 21 рік дівчина переїжджає в Маямі. У цьому місті відбулася її перша модна фотосесія для аргентинської версії журналу "Elle". Жизель Олівейра починає набирати популярність як модель у Латинській Америці. У зв'язку з цим велике світове агентство IMG models пропонує їй вигідний контракт.
Параметри бразильської фігури Жизель є зразком модельної фігури в Латинській Америці, яка створює загальну атмосферну привабливість фотомоделі не тільки у США і Європі, але й на Близькому і Далекому сході. Так модель з'являється на обкладинках таких журналів як "L'Officiel" у версії Таїланду та Індії. Паралельно Жизель красувалася на ультрасучасному шанхайському шоу моди "Lingerie Behemoth". У 2020 році модель знялася для каталогу "Lookbook Mulheres Fashion Week 2020", в рамках амбасадора бренду Animale. А також в червні для розвороту журналу "InStyle Mexico".
Але ж які знімки сексуальна модель публікує у своєму Instagram? Цікаво? Ми підготували для тебе добірку найпікантніших кадрів нашої сьогоднішньої героїні. Насолоджуйся:
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