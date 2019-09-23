Сексуальна Емілі Ратажковскі знову забула про білизну: відео

Популярна модель Емілі Ратажковскі розбурхала фанатів звабливим відео, на якому позує в обтислій сукні на голе тіло. Ця крихітка знає, як привернути увагу.

28-річна американська модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі знаходить час не лише для кар'єри, родини та чималої кількості проєктів, а й для своєї сторінки в соцмережі Instagram. Там за розкішною красунею стежать понад 24 мільйони підписників, і це зовсім не дивно, адже Емілі не соромиться демонструвати свою фігуру, а також знає, чого хочуть її шанувальники.

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Нещодавно модель згадала про свій відпочинок в Іспанії та опублікувала пікантне відео, на якому позує в тісній сукні без білизни. Понад 2, 8 млн переглядів за добу та ще більш як 3 тисячі захоплених коментарів говорять самі за себе. Тут спекотно:

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