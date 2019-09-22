Кайлі Дженнер нервово курить: сексуальна Леся Нікітюк неабияк розігріла мережу

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо цього разу з сексуальної Лесі Нікітюк, котра не приховує свою розкішну фігуру. В мережу на днях улюблена телеведуча виклала світлину в купальнику, яка неабияк розбурхала користувачів Instagram. Не дивно, що вони засипали Лесю Іванівну компліментами: "Оце так фігура! Захоплююсь!", "Ох, як же ж хочу до тебе", "Кайлі Дженнер нервово курить в стороні! Супер!", "Леся! Ого! Це ти просто секс!", "Леська, ти просто ракета!", "Нє, ну це секс!".

Леся Нікітюк потішила світлиною в купальнику

А ми подовжуємо. Тіна Кароль, хоч і не роздягнулася, але зуміла теж неабияк розпалити своїх прихильників. Їм настільки сподобалася зйомка співачки для популярного глянцю, що вони вирішили не скупитися та теплі та затишні слова, а також наголошували на тому, наскільки Тіна розкішно виглядає: "Найкрасивіша! Люблю безсумнівно", "Найдовші та найкрасивіші ніжки", "Чорно-біла ніжність", "Улюблене фото! Ти тут така сексі", "Який вигин".

Тіна Кароль не перестає вражати своєю красою

Надя Дорофєєва цього тижня потішила милим фото зі своїм коханим чоловіком Володимиром Дантесом. Популярна українська співачка написала, що дуже пишається Дантесом, а також підкреслила, що скоро на усіх чекає справжній вогонь! Коментатори вирішили пожартувати над Володею, який раніше кепкував з того, що є утриманцем Наді. Не обійшлося й без думок про те, що виконавиця – вагітна: "Маленький дантесик нарешті може?", "Пов'язано з дітьми?", "Які ви милі", "Тільки не дитина!", "Надійка вагітна?", "Кліп Дантес знімає?", "Що, народжувати нарешті будете? Слава Богу!", "Ви дуже милі та красиві".

Надя Дорофєєва заінтригувала користувачів мережі

Популярна українська ведуча Олена Філонова цього разу стикнулася з хвилею критики. Її підписникам не сподобалося не надто вдале фото, і вони вирішили написати про це Олені: "Фото – не вдале! Навіщо демонструвати свої пахви???? Вони не гарні!", "Я звичайно перепрошую, але Ви зараз далеко не природня", "Усе ідеально, крім вусиків".

Олену Філонову розкритикували через не найвдаліше фото

Впізнаєте? Так, це зовсім юний DZIDZIO! Співак зізнається, що його улюбленою порою року є саме осінь. Виконавець запропонував угадати, скільки ж йому років на цьому фото. Коментарі не забарилися: "От вона – стрижка під полубокс! 16-18 років?", "Де борода?", "Яка милота!", "Який милий хлопчик", "Господи, я цілу годину думаю.... Що за хлопчик на фото? Поки не дійшло, шо то Дзідзьо", "Як казав мій дід: Уже пора!"

DZIDZIO замилував дитячим фото

Наостанок залишимо вам фото Олександри з гурту KAZKA. Не усім підписникам припав до душі бойовий макіяж співачки. Слів не добирали навіть ті, хто раніше захоплювався нею: "Жахливо. Навіщо ви псуєте собі зовнішність таким... жахом", "Жахливий жах! Але, мабуть, так потрібно", "Ооо... я аж прокинулась", "Капець. Щось мені здається, цього разу переборщили", "Жах, що з нею?".

KAZKA обурила мережу своїм макіяжем

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