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Латексне зайченя: епатажна MARUV в зухвалому образі викликала фурор в мережі

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Смілива MARUV вміє здивувати своїх підписників відвертими образами. Всі її вбрання відрізняються особливою пікантністю і відразу ж стають обговорюваними в мережі. На нових кадрах артистка постала в образі спокусливого ​​"латексного зайченяти".

Популярна співачка MARUV приміряла латексний костюм з рукавичками, а на верх вона одягла червоне шовкове коротке плаття на тонких бретелях. На окрему увагу заслуговує головний убір артистки – кокетливий капелюшок з величезним бантом, який схожий на заячі вушка.

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Для фотосету MARUV вибрала яскравий макіяж – червона помада на губах і легкий smoky eyes.

Латексне зайченя: епатажна MARUV в зухвалому образі викликала фурор в мережі - фото 356563

Латексне зайченя: епатажна MARUV в зухвалому образі викликала фурор в мережі - фото 356564

Латексне зайченя: епатажна MARUV в зухвалому образі викликала фурор в мережі - фото 356565

Латексне зайченя: епатажна MARUV в зухвалому образі викликала фурор в мережі - фото 356566

Латексне зайченя: епатажна MARUV в зухвалому образі викликала фурор в мережі - фото 356567

Латексне зайченя: епатажна MARUV в зухвалому образі викликала фурор в мережі - фото 356568

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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