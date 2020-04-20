Сексуальна Емілі Ратажковскі вразила голим фото (18+)

Відома модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги мережі через звабливе фото у ванній. Дівчина зовсім не соромиться показувати свої ефектні форми, але полюбляє зберігати інтригу.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Нещодавно красуня поділилась відвертим селфі у ванній кімнаті, на якому позує без одягу. Звісно ж, саме таку картину змальовує уява коментаторів, які засипали Ратажковскі компліментами та сотнями тисяч лайків.

Джерело фото: instagram.com/emrata

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