Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Сексуальна Емілі Ратажковскі вразила голим фото (18+)

  • 16
Емілі Ратажковскі без одягу - фото 1
Емілі Ратажковскі без одягу / instagram.com/emrata

Відома модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги мережі через звабливе фото у ванній. Дівчина зовсім не соромиться показувати свої ефектні форми, але полюбляє зберігати інтригу.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

І ще: Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)

Нещодавно красуня поділилась відвертим селфі у ванній кімнаті, на якому позує без одягу. Звісно ж, саме таку картину змальовує уява коментаторів, які засипали Ратажковскі компліментами та сотнями тисяч лайків.

Сексуальна Емілі Ратажковскі вразила голим фото (18+) - фото 399066

Джерело фото: instagram.com/emrata

Читайте також: Хейтери побили? Донька Олі Полякової не на жарт налякала прихильників

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1667
Картинки з Великоднем 2020: вітальні листівки і відкритки з Пасхою
  • 16 квітня, 22:00
  • 63773
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2233777
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз