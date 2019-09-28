Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала фанатів відвертим купальником (фото)

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати шанувальників своїми гарячими фото. Цього разу зірка похизувалась формами у спокусливому купальнику власного бренду.

28-річна американська модель, акторка та дизайнерка Емілі Ратажковскі активно веде свою сторінку в соцмережі Instagram. Там зірка ділиться найцікавішими моментами свого життя, а також зовсім не соромиться демонструвати ефектні форми з мінімальною кількістю одягу та без нього. Тому не дивно, що за Емілі стежать понад 24 мільйони користувачів.

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Нещодавно красуня нагадала про свою лінійку білизни та купальників, які радо рекламує на собі. Новинка і справді сподобалась прихильникам, адже вона підкреслила звабливі форми моделі. Тут спекотно!

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