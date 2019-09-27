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Міла Куніс кардинально змінила образ, заінтригувавши фанів (фото)

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Міла Куніс змінила образ - фото 1
Міла Куніс змінила образ

Відома акторка Міла Куніс вирішила попрощатись з темними локонами, чим змусила фанатів роздумувати про її появу у нових фільмах. Як вам новий стиль Міли?

36-річна голлівудська зірка українського походження Міла Куніс не фанатка соцмереж, тому про її життя, зазвичай, залишається таємницею і для фанатів, і для медіа.

І ще: Дружина Зеленського викликала ажіотаж в мережі знімком з Мілою Куніс

Інколи веселі фото з дружиною публікує Ештон Катчер, але більшість свіжих знімків вдається зробити саме папараці. Нещодавно акторка зуміла справді спантеличити фотокореспондентів, адже Мілу побачили у новому амплуа - брюнетка стала білявкою з блакитними пасмами.

Тепер у мережі роздумують, чи зірка просто вирішила потішити себе змінами, чи готується до якогось нового цікавого проєкту.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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