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Сексуальна Емілі Ратажковскі похизувалась сідницями в білизні (фото)
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Популярна модель Емілі Ратажковскі зовсім не соромиться своєї розкішної фігури, а недавні знімки дівчини лише це підтверджують. Нова лінійка білизни від зірки виглядає доволі ефектно на її ж тілі.
28-річна американська модель, бізнесвумен та акторка Емілі Ратажковскі активно займається не тільки різноманітними проєктами, а й своєю сторінкою в соцмережі Instagram. Дівчина щодня тішить прихильників свіжими світлинами зі свого життя, тому не дивно, що у неї понад 25 мільйонів підписників.
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Нещодавно красуня заінтригувала шанувальників рекламою нової лінійки спіднього власного бренду Inamorata. Родзинкою є те, що більшість продукції Емілі рекламує на власній сексуальній фігурі. Важко не погодитись, що Ратажковскі виглядає справді гаряче:
Джерело фото: instagram.com/emrata
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