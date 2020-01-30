Сексуальна Емілі Ратажковскі похизувалась сідницями в білизні (фото)

Популярна модель Емілі Ратажковскі зовсім не соромиться своєї розкішної фігури, а недавні знімки дівчини лише це підтверджують. Нова лінійка білизни від зірки виглядає доволі ефектно на її ж тілі.

28-річна американська модель, бізнесвумен та акторка Емілі Ратажковскі активно займається не тільки різноманітними проєктами, а й своєю сторінкою в соцмережі Instagram. Дівчина щодня тішить прихильників свіжими світлинами зі свого життя, тому не дивно, що у неї понад 25 мільйонів підписників.

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Нещодавно красуня заінтригувала шанувальників рекламою нової лінійки спіднього власного бренду Inamorata. Родзинкою є те, що більшість продукції Емілі рекламує на власній сексуальній фігурі. Важко не погодитись, що Ратажковскі виглядає справді гаряче:

Джерело фото: instagram.com/emrata

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