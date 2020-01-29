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Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни

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Beyonce перевершила Кардашян новим образом - фото 1
Beyonce перевершила Кардашян новим образом / instagram.com/beyonce

Відома співачка Beyonce знову опинилась у центрі уваги через сексуальне вбрання для вечірки до Греммі 2020. Складно не побачити розкішну фігуру зірки та її витончений смак.

38-річна американська співачка, танцівниця і модель Beyonce хоч і не найактивніша користувачка соцмережі Instagram, однак заслужила увагу понад 136 мільйонів підписників. А все тому, що кожна поява зірки у вигляді нових дописів викликає справжній захват у фанатів. Красуня не надто любить "вилизані" фото, тому ділиться кадрами своїх образів зі смартфона.

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Звісно ж, Beyonce не оминула увагою церемонію вечірку в Каліфорнії від організаторів Греммі 2020. Для такого заходу зірка обрала неймовірну сукню з ефектними вирізами. Важко не помітити відсутність білизни та розкішні форми співачки, яка зуміла перевершити цим образом Кім Кардашян.

Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни - фото 382849

Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни - фото 382850

Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни - фото 382851

Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни - фото 382852

Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни - фото 382853

Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни - фото 382854

Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни - фото 382855

Джерело всіх фото: instagram.com/beyonce

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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