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Сексуальна Ельза Хоск прогулялась містом у бікіні

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Ельха Хоск роздяглась в Instagram - фото 1
Ельха Хоск роздяглась в Instagram / instagram.com/hoskelsa

Популярна модель Ельза Хоск потішила фанатів свіжими фото з відпочинку, на яких важко не помітити ідеальну фігуру зірки. Ця красуня підкорює серця не лише своєю усмішкою!

30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 5 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже білявка з незвичайною вродою майже щодня ділиться свіжими знімками зі свого життя, фотосесій та світських заходів. До того ж, дівчина не у захваті від фоторедакторів, тому не приховує маленьких недоліків.

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Зараз в Ельзи відпустка, тож вона тішить фанатів гарячими фото у купальниках, натякаючи, що літом варто насолоджуватись сповна. А ефектна фігура білявка збирає тисячі компліментів!

Сексуальна Ельза Хоск прогулялась містом у бікіні - фото 347796

Сексуальна Ельза Хоск прогулялась містом у бікіні - фото 347797

Сексуальна Ельза Хоск прогулялась містом у бікіні - фото 347798

Сексуальна Ельза Хоск прогулялась містом у бікіні - фото 347799
Джерело фото: instagram.com/hoskelsa

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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