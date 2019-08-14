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Емілі Ратажковскі зваблює Instagram голим селфі (18+)

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Емілі Ратажковскі роздяглась у мережі - фото 1
Емілі Ратажковскі роздяглась у мережі / instagram.com/emrata

Відома модель Емілі Ратажковскі вирішила перейти на новий рівень зі своїми шанувальниками та поділилась звичайним селфі без одягу. Ця дівчина з ідеальними формами точно не має комплексів.

27-річна американська акторка, модель та дизайнерка Емілі Ратажковскі активно користується соцмережею Instagram, де у неї більш як 23 млн підписників. Там зірка публікує кадри зі зйомок, світських заходів та своїх буднів. До того ж, Емі добре знає, чого хочуть її фанати, тому часто ділиться пікантними знімками з мінімальною кількістю одягу.

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Нещодавно красуня вирішила показати в Історіях доволі відверте селфі у дзеркалі, на якому позує абсолютно гола. Єдине, що прикриває тіло моделі, це емоджі зелених паростків. Тут справді гаряче:

instagram.com/emrata - фото 347585
instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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