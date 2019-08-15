Відома модель plus-size знялася у спокусливій мереживній білизні

Популярна модель з пишними формами Ешлі Грем знялася у спідній білизні. Пікантний знімок красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, модель знялася у звабливому комплекті білизни. Чашка бюстгальтера прикрашена мереживом, як і трусики. Верхня частина бюстгальтера виконана з повністю прозорої тканини.

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На чорно-білому фото Грем у інтимному образі сидить на покривалі, яке розстелене на підлозі, спершись обома руками на дерев'яну опору. Таким чином зірка прорекламувала бренд білизни і залишила в коментарях промокод, за яким можна отримати знижку 30%.

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