Сексуальна Демі Роуз зачарувала фігурою у крихітному бікіні (18+)

Популярна фотомодель Демі Роуз не припиняє тішити шанувальників пікантними кадрами. Цього разу дівчина вирішила підкорювати не тільки незвичайною фігурою, а й чарівною усмішкою.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Хоч Демі і дотримується правил карантину, однак не припиняє ділитись новими та архівними фото. Нещодавно вона похизувалась ефектною усмішкою, щоправда, мало хто не помітив і її розкішний бюст у крихітному купальнику.

Також Роуз опублікувала кілька недавніх кадрів в Історіях:

Джерело фото: instagram.com/demirose

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