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Коронавірус Карантин

Розкішна Ніколь Шерзінгер показала свій образ на карантині

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Як Ніколь Шерзінгер виглядає вдома - фото 1
Як Ніколь Шерзінгер виглядає вдома / instagram.com/nicolescherzinger

Знаменита співачка Ніколь Шерзінгер також дотримується правил карантину через пандемію коронавірусу, однак це не заважає їй розкішно виглядати навіть вдома. Ефектна красуня!

41-річна американська співачка, танцівниця і акторка Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 млн підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись знімками не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й своїх звичайних буднів.

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Зважаючи на те, що зараз майже по всьому світі ввели карантин через пандемію коронавірусу, Ніколь також залишається на самоізоляції. Але це не стало причиною відсутності нових кадрів. Окрім веселих та спортивних відео, зірка також поділилась своїм "карантинним" образом, похизувавшись фігурою в піжамному костюмі. Навіть вдома Шерзінгер виглядає розкішно!

Гортайте галерею:

У якості бонусу пропонуємо вам ще кілька гарячих і кумедних роликів з Ніколь, яка точно не збирається сумувати, не покидаючи дому:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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