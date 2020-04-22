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Модель Кендалл Дженнер розбурхала мережу звабливими фото (18+)

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Кендалл Дженнер у бікіні - фото 1
Кендалл Дженнер у бікіні / instagram.com/kendalljenner

Популярна модель Кендалл Дженнер опинилась у центрі обговорень мережі через архівні кадри у бікіні. Навіть в самоізоляції дівчина не припиняє тішити своєю розкішною фігурою.

24-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер може позмагатись зі своєю сестрою Кім в екстравагантних фотосесіях. До того ж, дівчина активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 127 мільйонів осіб. Там модель ділиться кадрами своїх буднів та демонструє чудове почуття гумору.

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Хоч зараз зірка й дотримується правил карантину та перебуває в самоізоляції у своєму помешканні, але продовжує публікувати фото. Нещодавно дівчина показала архівні кадри з відпочинку на побережжі. Важко не помітити ідеальну фігуру Кендалл:

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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