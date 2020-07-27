Сексуальна Демі Роуз вразила пишним бюстом

Відома модель Демі Роуз нагадала про те, що літній сезон неможливо уявити без бікіні. І цій дівчині пасують будь-які купальники!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз частенько називають англійською Кім Кардашян, адже вона невисока, але має доволі пишні форми. Тож не дивно, що за дівчиною стежать більше як 14 мільйонів користувачів в соцмережі Instagram.

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Саме там красуня ділиться майже всім, що трапляється у її житті, а також зовсім не соромиться демонструвати свою фігуру навіть без одягу. А свіжі фото в бікіні лише це підтверджують. До слова, Демі не надто зациклюється на власних формах, а наголошує, що люди мають звертати увагу ще й на добрі вчинки.

Джерело фото: instagram.com/demirose

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