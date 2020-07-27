Хейлі Бібер засвітила фігуру в пікантному купальнику (фото)

Популярна модель Хейлі Бібер знову привернула до себе увагу мережі. Цього разу дівчина приміряла бікіні від бренду Емілі Ратажковскі.

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою, а також над сторінкою в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 28 мільйонів користувачів. Зараз племінниця знаменитого актора Алека Болдвіна проводить максимум свого часу з коханим, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

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Красуня значно активніше публікує нові фото в Історіях, показуючи майже все, чим займається. Від домашніх посиденьок та ігор з її цуциків і до демонстрації розкішної фігури у новенькому бікіні від бренду Емілі Ратажковскі.

instagram.com/haileybieber

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