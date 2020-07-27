Колишня дівчина Ді Капріо показала розкішні форми на пляжі

Популярна модель Ніна Агдал та одна із яскравих колишніх дівчат Леонардо Ді Капріо похизувалась ідеальною фігурою у крихітному купальнику. Тут спекотно!

28-річна данська модель Ніна Агдал активно займається не лише своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею понад мільйон підписників. І це не дивно, адже красуня регулярно тішить фанатів свіжими фото своїх буднів. Також дівчина зовсім не соромиться показувати себе справжню та свої тренування.

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Нещодавно Ніна опублікувала пікантні фото в купальнику на пляжі, і шанувальники у захваті! Важко не помітити результат постійних тренувань, адже за карантин Агдал стала виглядати ще краще.

Гортайте галерею:

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