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Коронавірус Карантин

Колишня дівчина Ді Капріо показала розкішні форми на пляжі

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Ніна Агдал у бікіні - фото 1
Ніна Агдал у бікіні / instagram.com/ninaagdal

Популярна модель Ніна Агдал та одна із яскравих колишніх дівчат Леонардо Ді Капріо похизувалась ідеальною фігурою у крихітному купальнику. Тут спекотно!

28-річна данська модель Ніна Агдал активно займається не лише своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею понад мільйон підписників. І це не дивно, адже красуня регулярно тішить фанатів свіжими фото своїх буднів. Також дівчина зовсім не соромиться показувати себе справжню та свої тренування.

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Нещодавно Ніна опублікувала пікантні фото в купальнику на пляжі, і шанувальники у захваті! Важко не помітити результат постійних тренувань, адже за карантин Агдал стала виглядати ще краще.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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