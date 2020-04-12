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Сексуальна Демі Роуз розбурхала фанів фото топлес (18+)

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Демі Роуз роздяглась в Інстаграм - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Інстаграм / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз не припиняє дивувати шанувальників своїми неймовірними формами, якими може позмагатись навіть з Кім Кардашян. Тут спекотно!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно дівчина вирішила поділитись з прихильниками кадрами з архівної зйомки, для якої позувала топлес. Звісно ж, Демі виглядає ефектно з будь-якого ракурсу, тому не дивно, що за короткий час пікантні світлини зібрали понад пів мільйона лайків та більше як 4 тисячі коментарів з компліментами.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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