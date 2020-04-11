Леон-кілер: зірка серіалу Спіймати Кайдаша похизувався ідеальним тілом

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Чарівна Надя Дорофєєва не стомлюється записувати круті та веселі ролики, хизуючись не лише своїм ідеальним тілом, а й неймовірною пластикою. Не дивно, що її прихильники буквально засипали співачку компліментами та схвальними відгуками під постом: "Як же я люблю твої відео", "Ти така класна! Просто обожнюю", "Ти як завжди красива і крута", "Дуже кайфую від твоїх рухів", "Респект за цицьки", "Красуня мамина".

А це відео просто підірвало мережу. Настя Каменських і Потап обожнюють веселитися та вражати своїх підписників. Подружжя взяло участь у челенджі #fliptheswitchchallenge, що шалено припало до душі їхнім фанам. Не дивно, що вони не поскупилися на велику кількість теплих слів для пари: "Ахах, бідні чоловіки. Чого тільки не зроблять задля кохання. Ви класні", "Потап шикарний", "У Потапа така ніжка гаряча", "Настя, тобі личить такий образ. Потапові теж класно", "Блін, ви такі круті! Обожнюю вас!"

Леся Нікітюк вкотре доводить, що виглядає розкішно хоч у дизайнерському вбранні, хоч у ковдрі. Зірка взяла участь у новому популярному в мережі челенджі, виклавши світлину, на якій вона позує у саморобній сукні, яку вона організувала собі з ковдри та стильного ременя: "Образ з ковдрою мені подобається більше, ніж з подушкою. Я після карантину відчуваю, що більше ні в що не влізу, тому доведеться так ходити", "Вау! Ви як завжди неперевершена", "На червону доріжку терміново цю богиню", "100% нова ідея для дизайнерів".

Леся Нікітюк похизувалась довгими ніжками у ковдрі

Один з головних героїв серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк теж не давав цього тижня своїм прихильникам нудьгувати. Актор активно працює над своїм тілом і не лінується ділитися результатом. Не дивно, що у нього така шалена армія прихильниць по всій Україні, які засипають його компліментами: "Няшка", "Вазон якийсь дрищ", "Леон Кіллер", "Не акцентуйте увагу на вазоні", "Цей фікус "Наташа" називається".

Тарас Цимбалюк похизувався відмінною фізичною формою

Алла Костромічова показала, що таке справжній секс. Насолоджуйтесь її новим фото і читайте коментарі, які їй залишили прихильники: "Браво! Ідеально", "Яка красива", "Алла, ви муза", "Фото космос", "Фото просто секс", "Дуже провокаційне фото".

Алла Костромічова збуджує своїх підписників

Ведуча вокального шоу "Х-фактор" Даша Трегубова теж спокушає тих, хто підписаний на неї в інстаграмі. Коментатори не забарились, засипаючи ведучу теплими словами: "Прекрасне фото. Енергія і запал. Ви, як завжди, прекрасна", "Ого, сексі! Ухх, вогонь", "Спокуслива, як завжди", "Шикарна жінка", "Даша, ви няшка. Особливо на цьому фото".

Даша Трегубова показала, як треба ніжитись у ліжку

Наостанок залишимо вам Аніту Луценко, котра похизувалась своїм підтягнутим і неймовірним тілом. Досі складно повірити в те, що вона не лише успішний фітнес-тренер, а й любляча та щаслива матуся. Не дарма її засипають теплими словами: "Аніта, яка ж ви шикарна", "Прекрасна жінка. Еталон жіночої краси", "Фігура вогонь", "Ідеальна".

Фігура Аніти Луценко вразила користувачів мережі

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