Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Найкрасивіша дівчина світу прикрила розкішні форми квітами (фото 18+)

  • 47
Белла Хадід без одягу - фото 1
Белла Хадід без одягу / instagram.com/bellahadid

Відома модель Белла Хадід закликає дотримуватись карантину, але не припиняє тішити фанатів ефектними кадрами. Навіть в самоізоляції можна влаштувати круту зйомку.

22-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 29 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

І ще: Леон-кілер: зірка серіалу Спіймати Кайдаша похизувався ідеальним тілом

Попри те, що зірка зараз також дотримується карантину, це не заважає їй працювати дистанційно. Тепер навіть модельні зйомки влаштовують вдома, а недавня фотосесія з Беллою справді варта уваги. На деяких кадрах красуня позує абсолютно голою, прикриваючись лише квітами.

Гортайте галерею:

Читайте також: Новий флешмоб: українські зірки позують з подушкою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Аджарське застілля на карантині
  • 10 квітня, 08:00
  • 160
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 2644
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2218455
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз