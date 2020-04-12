Найкрасивіша дівчина світу прикрила розкішні форми квітами (фото 18+)

Відома модель Белла Хадід закликає дотримуватись карантину, але не припиняє тішити фанатів ефектними кадрами. Навіть в самоізоляції можна влаштувати круту зйомку.

22-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 29 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Попри те, що зірка зараз також дотримується карантину, це не заважає їй працювати дистанційно. Тепер навіть модельні зйомки влаштовують вдома, а недавня фотосесія з Беллою справді варта уваги. На деяких кадрах красуня позує абсолютно голою, прикриваючись лише квітами.

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