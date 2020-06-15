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Сексуальна Демі Роуз показала форми у прозорому купальнику (18+)

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Демі Роуз без одягу - фото 1
Демі Роуз без одягу / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз потішила прихильників спокусливим фото у купальнику, яке показує її ефектні форми. Тут спекотно!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно Демі нагадала, що літній сезон не обходиться без бікіні. Тому на новому фото красуня позувала у крихітному прозорому купальнику, який ледь прикрив її пишні форми.

instagram.com/demirose - фото 410258
instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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