Напівгола модель похизувалась шпагатом на пляжі (18+)

Відома блогерка Теммі Хемброу знову опинилась у центрі уваги мережі через відверте фото на побережжі. Дівчина продемонструвала не лише апетитні форми майже без вбрання, а й свою розтяжку.

26-річна фітоняшка, фотомодель та блогерка Теммі Хемброу активно займається не лише спортом, а й своїм профілем в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що білявка, яку частенько порівнюють з Кім Кардашян, обожнює демонструвати свою форму, а також надихає своїх підписниць на зміни.

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Нещодавно Теммі показала дуже гаряче фото на пляжі, на якому позує топлес у бікіні. А родзинкою стало те, що модель похизувалась ідеальним шпагатом.

Відзначимо, що і в одязі та з інших ракурсів Хемброу виглядає не менш привабливо:

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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