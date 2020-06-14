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Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)

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Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Стеффі Рубі, – спокуслива модель та зірка Instagram, яка заводить розкішним тілом.

Сьогоднішня наша героїня вразить тебе не лише спокусливими та відвертими фотосесіями, а й змотивує провести це літо на повну, стихія красуні – рейви та фестивалі, де вона відривається на всі 100%. Тож знайомимо тебе з зіркою Instagram – Стеффі Рубі.

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Інфлюенсери на те й існують, щоб впливати на думку та захоплення інших людей. Й інколи дійсно гріх не піддатися гідним й цікавим трендам. А Стеффі Рубі – справжнісінька Instagram-модель з армією фанатів. До речі, модель недавно запустила власну лінію одягу для рейвів і фестивалів на кшталт Coachella або Burning Man і, звичайно ж, сама виступає в ролі сексуальної манекенниці.

Красуня називає себе "дитям Місяця і рейвів", ну і виглядає відповідно – еротично і сміливо. В арсеналі Стеффі – розкішне тіло, незвичайні ракурси і дуже спокусливі наряди, а частенько зірка знімається й зовсім без одягу. Тож ми підготували для тебе найвідвертіші кадри, якими дівчина радувала своїх шанувальників в Instagram. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+) - фото 410074

Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+) - фото 410075

Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+) - фото 410076

Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+) - фото 410077

Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+) - фото 410078

Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+) - фото 410079

Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+) - фото 410080

Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+) - фото 410081

Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+) - фото 410082

Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+) - фото 410073

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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