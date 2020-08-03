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Сексуальна Демі Роуз похизувалась сідницями на пляжі

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Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі

Популярна модель Демі Роуз розбурхала мережі гарячим фото на побережжі, показавши фанатам сідниці та свій типовий літній день.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 14 мільйонів шанувальників. А все тому, що красуня з невисоким зростом у 157 см має осину талію та пишні форми. Тому дівчину часто називають англійською Кім Кардашян. Не варто забувати і про те, що у Демі немає комплексів щодо своєї фігури, тому на сторінці регулярно з'являються пікантні фото у відвертому вбранні.

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Нещодавно дівчина показала, як проводить свої літні дні, тому на свіжому кадрі можна помітити Роуз на пляжі разом з домашнім улюбленцем. Звісно ж, окремої уваги заслуговує крихітний купальник, який складно розгледіти за такими формами.

instagram.com/demirose - фото 418877
instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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