Ефектна Хайлі Бібер засвітила ідеальну фігуру в Instagram

Популярна модель та кохана Джастіна Бібера Хейлі знову привернула до себе увагу мережі. Доволі скромна дівчина зовсім не проти ділитись пікантними фото в бікіні.

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою, а також над сторінкою в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 28 мільйонів користувачів. Через пандемію коронавірусу племінниця знаменитого актора Алека Болдвіна проводить дуже багато свого часу з новоспеченим чоловіком та на природі. Тому в мережі побільшало "домашніх" кадрів.

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Не винятком з правил стало і свіже фото Хейлі в купальнику, яким вона поділилась в Історіях.

У якості бонусу ж дівчина поділилась приємною новиною, що прикрасила новий номер індійського Vogue, для якого позувала у не менш пікантному образі.

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