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Сексуальна Демі Роуз похизувалась розкішним бюстом

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Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі / @gavinglave

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через серію пікантних фото у звабливих сукнях. Тут спекотно!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже має невисокий зріст (157 см) і розкішні форми. Саме через фігуру цю дівчину часто порівнюють з Кім Кадашян, тому не дивно, що у неї більше як 14 мільйонів підписників у соцмережі Instagram.

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Там красуня ледь не щодня ділиться карами зі свого життя, а також зовсім не соромиться екстравагантних і відвертих образів. Це підтверджують і її свіжі фото у крихітних сукнях з ефектним декольте. І такий бюст справді важко не помітити, зважаючи на осину талію Демі.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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