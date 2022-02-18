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Сексуальна Даша Астаф'єва схвилювала мережу спокусливою фотосесією
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Українська секс-бомба, модель та зірка PlayBoy Даша Астаф'єва порадувала своїх підписників свіжою серією відвертих фото. На цей раз красуня постала в образі ретро.
Так, Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram добірку знімків у спокусливому вбранні. Співачка приміряла яскраве рожеве боді з екстремальним декольте та оголеними плечима, панчохи у сіточку та високі підбори. Свій сміливий образ зірка доповнила ефектною укладкою, та прикрасами.
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Секс-символ України підписала фото зворушливою цитатою відомої мексиканської художниці Фріди Кало, яка у зверненні до чоловіка заявила, що ніколи його не буде ні про що просити.
"Я не прошу тебе мене поцілувати, і не вибачайся переді мною, коли я думаю, що ти неправий. Я навіть не проситиму тебе обійняти мене, коли мені це найбільше потрібно. Я не прошу тебе говорити мені, яка я красива, навіть якщо це брехня, і не пиши мені красивих слів. Я не проситиму тебе зателефонувати мені, для того, щоб розповісти, як пройшов твій день, і сказати, що ти сумуєш за мною. Я не проситиму тебе дякувати мені за все, що я роблю для тебе, і дбати про мене, коли душа вичерпається, і, звичайно, я не проситиму тебе підтримати мене в моїх рішеннях. Я навіть не проситиму тебе послухати мене, коли у мене є тисяча історій, які мені хочеться розповісти тобі. Я не буду просити тебе щось для мене робити, я навіть не намагатимусь назавжди бути поруч. Тому що якщо я повинна просити тебе про все це, то я більше цього не хочу", – написала Даша.
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