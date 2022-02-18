Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

Сексуальна Даша Астаф'єва схвилювала мережу спокусливою фотосесією

  • 104
Свіжа фотосесія Даші Астаф'євої - фото 1
Свіжа фотосесія Даші Астаф'євої

Українська секс-бомба, модель та зірка PlayBoy Даша Астаф'єва порадувала своїх підписників свіжою серією відвертих фото. На цей раз красуня постала в образі ретро.

Так, Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram добірку знімків у спокусливому вбранні. Співачка приміряла яскраве рожеве боді з екстремальним декольте та оголеними плечима, панчохи у сіточку та високі підбори. Свій сміливий образ зірка доповнила ефектною укладкою, та прикрасами.

І ще: Дружина українського телеведучого показала засмагле тіло у бікіні

Секс-символ України підписала фото зворушливою цитатою відомої мексиканської художниці Фріди Кало, яка у зверненні до чоловіка заявила, що ніколи його не буде ні про що просити.

"Я не прошу тебе мене поцілувати, і не вибачайся переді мною, коли я думаю, що ти неправий. Я навіть не проситиму тебе обійняти мене, коли мені це найбільше потрібно. Я не прошу тебе говорити мені, яка я красива, навіть якщо це брехня, і не пиши мені красивих слів. Я не проситиму тебе зателефонувати мені, для того, щоб розповісти, як пройшов твій день, і сказати, що ти сумуєш за мною. Я не проситиму тебе дякувати мені за все, що я роблю для тебе, і дбати про мене, коли душа вичерпається, і, звичайно, я не проситиму тебе підтримати мене в моїх рішеннях. Я навіть не проситиму тебе послухати мене, коли у мене є тисяча історій, які мені хочеться розповісти тобі. Я не буду просити тебе щось для мене робити, я навіть не намагатимусь назавжди бути поруч. Тому що якщо я повинна просити тебе про все це, то я більше цього не хочу", – написала Даша.

Сексуальна Даша Астаф'єва схвилювала мережу спокусливою фотосесією - фото 497293

Сексуальна Даша Астаф'єва схвилювала мережу спокусливою фотосесією - фото 497294

Сексуальна Даша Астаф'єва схвилювала мережу спокусливою фотосесією - фото 497295

Сексуальна Даша Астаф'єва схвилювала мережу спокусливою фотосесією - фото 497296

Сексуальна Даша Астаф'єва схвилювала мережу спокусливою фотосесією - фото 497297

Читайте також: raznotsvetnaya: відверта DOROFEEVA у білизні осідлала коня в новому кліпі

пропозиції партнерів
Новини