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raznotsvetnaya: відверта DOROFEEVA у білизні осідлала коня в новому кліпі

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Кадр з кліпу - фото 1
Кадр з кліпу

Українська співачка DOROFEEVA презентувала новий трек raznotsvetnaya і кліп на нього, в якому з'явилася у двох контрастних образах.

Режисеркою відео стала Таня Муїньо, яка встигла не лише попрацювати з топовими українськими та західними артистами від Cardi B до Кеті Перрі, а й торік здобути номінацію на Греммі за кліп Montero для репера Lil Nas X.

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В описі до відео йдеться:

Сміливість потрібна нам усім. Сміливість любити і відкрито говорити про свої почуття: починаючи з першого кроку, першого зізнання, закінчуючи сміливістю любити когось відкрито, попри засудження суспільства та інші заборони

raznotsvetnaya – любов, яка, зіштовхуючись з перешкодами, стає ще сильнішою, яскравішою і різнобарвнішою. У коментарях до кліпу захоплені фоловери написали багато приємних коментарів.

DOROFEEVA – raznotsvetnaya: дивіться кліп онлайн

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