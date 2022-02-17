Дружина українського телеведучого показала засмагле тіло у бікіні

Спокуслива дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – зараз відпочиває на Мальдівах. Звідти красуня ділиться вельми відвертим контентом.

Новими фото Остапчук поділилася з фоловерами в інстаграмі.

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Кохана Остапчука надто засмагла. Тепер у Христини червона спина, вона постійно приховує її одягом, щоб ще більше не згоріти. "Я і моя ідеальна мальдівська засмага...", – підписала фото дівчина.

Втім, ще зірка опублікувала фото, на якому позувала перед камерою у синьому купальнику. На фото видно струнку підтягнуту фігуру Христини, а бікіні кольору електрик ідеально сидить на ній!

Фото instagram

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