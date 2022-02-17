Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення Alina Pash Євробачення

Дружина українського телеведучого показала засмагле тіло у бікіні

  • 123
Христина Остапчук з коханим - фото 1
Христина Остапчук з коханим / instagram

Спокуслива дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – зараз відпочиває на Мальдівах. Звідти красуня ділиться вельми відвертим контентом.

Новими фото Остапчук поділилася з фоловерами в інстаграмі.

Це цікаво: Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри

Кохана Остапчука надто засмагла. Тепер у Христини червона спина, вона постійно приховує її одягом, щоб ще більше не згоріти. "Я і моя ідеальна мальдівська засмага...", – підписала фото дівчина.

Втім, ще зірка опублікувала фото, на якому позувала перед камерою у синьому купальнику. На фото видно струнку підтягнуту фігуру Христини, а бікіні кольору електрик ідеально сидить на ній!

Дружина українського телеведучого показала засмагле тіло у бікіні - фото 497180

Дружина українського телеведучого показала засмагле тіло у бікіні - фото 497181

Фото instagram

І ще: "Фотошоп чи реальність?": Леся Нікітюк показала пружні груди в бікіні

пропозиції партнерів
Новини