Сексуальна Даша Астаф'єва показала найпікантніші образи тижня

Відома українська секс-бомба Даша Астаф'єва часто вражає шанувальників своїми відвертими нарядами. І минулий тиждень у красуні видався таким насиченим, що назбиралася чималенька добірка спокусливих образів.

Так, одна з найсексуальніших жінок українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва поділилася зі своїми підписниками в Instagram ефектними образами минулого тижня. Серед колекції нарядів є як стримані ділові, так і відверті вечірні, в образі гарячої брюнетки та звабливої білявки. Дивіться та обирайте образ, який сподобався найбільше.

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"Шалений тиждень. Спасибі, що в задоволення, завдяки вам, мої генії!" – підписала фото Астаф'єва.

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