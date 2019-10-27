Єва Лонгорія розбурхала шанувальників спокусливими рухами: гаряче відео

44-річна актриса Єва Лонгорія здивувала всіх своєю оригінальністю. Зірка виконала танець, який чимось нагадує тверк, прямо на жіночому саміті, що пройшов під гаслом The Wrap's Power 2019. Звабливе відео красуня показала на своїй сторінці в instagram.

Потрібно визнати, у знаменитості дійсно вийшло привернути увагу до своєї скромної персони відразу ж після прибуття на цей захід. До всього іншого, Єва була і дуже стильно одягнена, адже у неї приголомшливий смак. Перед фотографами на червоній доріжці Лонгорія красувалася в білому комбінезоні від відомого бренду Balmain.

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Також варто відзначити, що молода мама виглядає вельми розкішно і мала в цілому досить ефектний образ за рахунок широких штанів і жакета з золотими гудзиками. Важливо звернути увагу і на те, що Єва досить швидко повернула колишню форму після пологів і це заслуговує на повагу. Тепер вона може сміливо вибирати собі облягаючі наряди, що Логнорія власне і зробила в цей раз.

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